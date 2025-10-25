Terribile incidente nella notte a Roma, morta una ragazza di 20 anni

AGI - Una ragazza di 20 anni è morta, mentre altri due, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente stradale che ha coinvolto due auto, nella tarda serata di venerdì, in piazza dei Navigatori, a Roma, nel quartiere Ostiense nei pressi della Cristoforo Colombo.
La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato intorno alle 22 sul posto le squadre Eur 11/A e Ostiense 7/A e i ragazzi sono stati estratti dalle auto. Sono stati tutti trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. In corso indagini del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale per verificare se fosse in corso una gara tra auto ad alta velocità.
Sempre ieri un'autovettura è uscita dalla sede stradale ribaltandosi andando a finire sull'ingresso di un B&B distruggendolo in parte e bloccando il passaggio alle persone che lo occupavano. Il personale dei vigili del fuoco appena giunto sul posto, ha estratto le cinque persone all'interno dell'auto assicurandole ai sanitari del 118 che le hanno trasportate tutte in codice rosso presso l'ospedale.