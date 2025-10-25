A Roma arrivano i semafori con il "countdown"

AGI - Il Comune di Roma è al lavoro per aumentare la sicurezza degli utenti della strada, a partire dai pedoni. L'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè ha fatto sapere con un post sui social che il comune è pronto a installare 630 semafori intelligenti dotati di un "countdown", come si vedono in tante città europee. L'operazione riguarderà 1420 attraversamenti pedonali.
Alla base dell’intervento, la consapevolezza che il numero dei photored in città è troppo basso dunque è la tecnologia che vogliamo maggiormente implementare. Fino a oggi a Roma ne avevamo solo 11. "Siamo convinti che aumentandone il numero metteremo in campo uno strumento di reale disincentivo al passaggio con il rosso, ma anche con gli ultimi secondi del giallo, perché è proprio in quest’ultimo caso che si verificano spesso incidenti gravi. Si tratta dunque di un altro pezzo importante per aumentare la sicurezza sulle nostre strade, al fine di ridurre drasticamente il numero di incidenti. - spiega l'assessore - Il progetto è fondato sulla identificazione di tutti quegli impianti semaforici per i quali, secondo le disposizioni del Ministero e in funzione di determinate caratteristiche geometriche dell’impianto stesso, vige l’obbligatorietà dell’adeguamento. L’avvio delle attività di installazione inizieranno nel secondo semestre 2026, ma approfittando delle ristrutturazioni di alcuni impianti semaforici - già programmate e attualmente in corso- sono già stati installati gli impianti in alcuni incroci e in altri sono in programmazione".
Gli impianti installati recentemente:
- Via Anastasio II 117;
- Via Casilina - Via Filarete;
- Piazza Siria - Numanzia;
- Ostiense - Giustiniano Imperatore;
- Lega Lombarda Arduino;
Di prossima installazione:
- Marconi Edison;
- Manzoni Principe Eugenio;
- Lungomare Toscanelli Acilii;
- Lungomare Duilio - Via dei Pescatori;
- Corso d'Italia - Valenziani;
- Piazza Pitagora.