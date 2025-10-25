Garlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti

AGI - La Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici nei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e degli ex carabinieri della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione dell'ex magistrato per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi.
La 'mossa' del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola arriva dopo la bocciatura dei sequestri dei dispositivi elettronici, tra i quali pc e tablet, da parte del Tribunale del Riesame di Brescia nei giorni scorsi. Non sono ancora note le motivazioni degli annullamenti del Riesame ma è probabile, visto che invece è stato dato il 'libera' al sequestro di materiale cartaceo, che sia riconducibile ad alcune lacune nella richiesta della Procura. Ieri l'avvocato Marco Casali, legale di Spoto, aveva ipotizzato "che l'annullamento sia avvenuto perché non sono state indicate le parole chiave da cercare, le tempistiche per la restituzione dei dispositivi e il perimetro temporale entro cui cercare visto che si tratta di eventi lontani nel tempo". Precisazioni ritenute necessaria, anche dalla giurisprudenza della Cassazione, dal momento che una perquisizione viene ritenuta un atto molto invasivo nella sfera personale di un indagato e deve essere il più possibile circoscritto all'ambito del presunto reato.
