Garlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti
Garlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti
Home>Cronaca

Garlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti

La 'mossa' del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola arriva dopo la bocciatura dei sequestri dei dispositivi elettronici, tra i quali pc e tablet, da parte del Tribunale del Riesame di Brescia nei giorni scorsi
Manuela D'Alessandro
Mario Venditti
frame tv - Mario Venditti
garlasco omicidio garlasco andrea sempio chiara poggi
di lettura

AGI - La Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici nei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e degli ex carabinieri della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione dell'ex magistrato per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi.

ADV

La 'mossa' del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola arriva dopo la bocciatura dei sequestri dei dispositivi elettronici, tra i quali pc e tablet, da parte del Tribunale del Riesame di Brescia nei giorni scorsi. Non sono ancora note le motivazioni degli annullamenti del Riesame ma è probabile, visto che invece è stato dato il 'libera' al sequestro di materiale cartaceo, che sia riconducibile ad alcune lacune nella richiesta della Procura. Ieri l'avvocato Marco Casali, legale di Spoto, aveva ipotizzato "che l'annullamento sia avvenuto perché non sono state indicate le parole chiave da cercare, le tempistiche per la restituzione dei dispositivi e il perimetro temporale entro cui cercare visto che si tratta di eventi lontani nel tempo". Precisazioni ritenute necessaria, anche dalla giurisprudenza della Cassazione, dal momento che una perquisizione viene ritenuta un atto molto invasivo nella sfera personale di un indagato e deve essere il più possibile circoscritto all'ambito del presunto reato.

ADV
Leggi anche:
Santuario Madonna della Bozzola
"Il Santuario della Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco"
Lo dice all'AGI l'avvocato Francesco Grittini che ha incontrato il suo assistito Flavius Savu. Sullo sfondo l'ipotesi che Chiara Poggi sia stata 'eliminata' perché testimone scomoda di uno scandalo di pedofilia 
Leggi anche:
Andrea Sempio
Garlasco: testimone smentisce lo scontrino-alibi di Sempio. L'avvocato, "No comment"
Un nuovo testimone rischia di far crollare la difesa del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

\ Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell\'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV