"Il Santuario della Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco"

AGI - "Quello che mi ha fatto Savu è un racconto che mi ha stupito, sbigottito e sbalordito in cui la Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco". Lo afferma all'AGI l'avvocato Francesco Grittini che ha incontrato ieri il suo assistito Flavius Savu nel carcere di Torre del Gallo di Pavia dove nei giorni scorsi è stato portato, dopo una lunga latitanza, il cittadino romeno di 43 anni condannato nel 2018 a 5 anni di reclusione per un'estorsione a sfondo sessuale ai danni di don Gregorio Vitali, all'epoca rettore del Santuario della Bozzola.
"Ho sottoposto Savu a un interrogatorio serrato, di più, a una cross examination per provare a farlo cadere in contraddizione e a minare la credibilità del racconto - continua il difensore - ma non ci sono riuscito. La sua narrazione è molto coerente, diversa dall'idea che mi ero fatto io prima di incontrarlo". Grittini aggiunge di non poter entrare nei dettagli del racconto di Savu "per rispetto della Procura di Pavia che sta svolgendo le indagini e che probabilmente lo vorrà sentire".
"Non ha ancora ricevuto una convocazione dai magistrati che indagano su Andrea Sempio - precisa - in ogni caso sarà sentito come persona informata sui fatti, quindi la mia presenza non sarà necessaria anche se potrei esserci se i magistrati lo valuteranno opportuno". A giugno Cleo Koludra Stefanescu, nipote di Savu in carcere a Vigevano per omicidio, aveva consegnato ai legali un manuale in cui scriveva di avere conosciuto una ragazza che gli aveva parlato di uno scandalo legato alla prostituzione e alla pedofilia con sullo sfondo l'ipotesi che Chiara Poggi potesse avere saputo qualcosa di quanto accadeva e perciò sarebbe stata 'eliminata' come testimone scomoda.
"Ora Stefanuscu ha scritto un altro memoriale. Cosa dice? Non lo so perché non me lo ha fatto leggere ma l'ha intestato direttamente a una giornalista. Ad ogni modo, Savu è talmente pignolo nella sua ricostruzione che ha 'ripreso' il nipote per non essere stato preciso in alcuni passaggi". Grittini ritiene che "in un momento in cui si coltivano tante piste, è giusto esplorare anche questa visto che Savu è molto coerente nella sua ricostruzione".