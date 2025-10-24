Si pente l'uomo che ha ucciso Luciana Ronchi: 'Datemi l'ergastolo'
Si pente l'uomo che ha ucciso Luciana Ronchi: "Datemi l'ergastolo"
Si pente l'uomo che ha ucciso Luciana Ronchi: "Datemi l'ergastolo"

Interrogatorio di garanzia davanti al gip nel carcere di San Vittore per Luigi Morcaldi
Manuela D'Alessandro
Il killer di Luciana Ronchi al giudice: "Datemi l'ergastolo, sono pentito"
AGI - "Voglio l'ergastolo, datemi l'ergastolo, sono pentito". E' quanto ha affermato Luigi Morcaldi, arrestato per avere ucciso l'ex compagna Luciana Ronchi a Bruzzano, durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore davanti alla gip Lorenza Pasquinelli. Le sue parole sono state riferite dall'avvocata Patrizia Iacobino che lo assiste.

La difesa di Morcaldi valuta la "perizia psichiatrica"

L'avvocata Iacobino sta "valutando se chiedere una perizia psichiatrica" sull'uomo che ha ucciso l'ex moglie a Bruzzano, nel Milanese. "Ha fatto una cosa ignobile. Lui si è veramente pentito, non si è reso conto di quello che ha fatto. Era un uomo solo che soffriva nel non vedere il figlio. Un emarginato, un invisibile".

La gip Pasquinelli deciderà nelle prossime ore sulla convalida del fermo chiesta dal pm Leonardo Lesti per "la gravità delle pene per cui è esposto per l'omicidio della coniuge commesso con atti brutali, la fuga a cui si è dato immediatamente, la circostanza che non abbia una dimora stabile".

L'avvocata Iacobino ha smentito che Morcaldi fosse appostato sotto casa della ex moglie da un mese: "Non è assolutamente vero, a riferirlo sono persone che dicono cose per mettersi in evidenza"

