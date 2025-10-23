Luciana Ronchi è stata accoltellata 14 volte, l'ex compagno: "Sono un fallito"

AGI - E' stata colpita 14 volte Luciana Ronchi dall'ex compagno Luigi Morcaldi che ieri mattina l'ha aggredita con un coltello in via Giuseppina Grassini a Milano. E' quanto hanno riferito i pm di Milano e il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli in un punto stampa sul femminicidio. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere dal quale emerge come Morcaldi si sia mosso con "estrema determinazione e rapidità".
Il femminicidio
La donna, 62 anni, era nel quartiere Bruzzano di Milano quando l'ex marito le ha teso un agguato sotto casa e l'ha accoltellata più volte al volto e alla spalla. Poi è fuggito a bordo di uno scooter ed è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo una caccia durata alcune ore.
Morcaldi è stato rintracciato attraverso il segnale del suo telefono. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, gli investigatori hanno trovato la sua auto e poi hanno 'agganciato' il suo telefono che ha riacceso dopo averlo tenuto spento per qualche ora.
L'ex compagno: "Sono un fallito"
Il suo era "fallimento di vita e di relazione che è poi diventato economico", di cui attribuiva la colpa alla ex compagna. Lo ha detto lo stesso Morcaldi nel corso dell'interrogatorio con i pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti e gli agenti della polizia locale di Milano dopo essere stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato dalla relazione affettiva cessata.
L'uomo ha aggiunto di essere un "assassino" ma non ha spiegato cosa lo abbia portato ieri ad aggredire l'ex compagna.