Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito

AGI - Tanta paura e l'incubo di rivivere una tragedia recente questa mattina a Roma, in via Palmiro Togliatti, dove all'incrocio con via Prenestina è esplosa una bombola gpl. Tanto rumore, ma nessun ferito e danni limitati. Unica 'vittima' un'automobile parcheggiata, fortunatamente vuota, distante 100/150 metri dal punto dell'esplosione e colpita dalla bombola che, come un grosso proiettile, si è schiantata contro l'autovettura.
L'esplosione è avvenuta all'interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A) e agenti della polizia di Stato. Il rogo è stato spento. Non è chiaro se ci siano o meno feriti.
A luglio la tragedia al Prenestino
Gli abitanti del quartiere per un attimo hanno rivissuto l'incubo del 6 luglio 2025 quando è esploso un distributore gpl sulla Prenestian (Via dei Gordiani) provocando 45 feriti e due morti.
