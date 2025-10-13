Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito
Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito
Home>Cronaca

Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito

Per alcuni minuti gli abitanti hanno rivissuto l'incubo di luglio scorso quando era esploso un distributore di gas propano liquido
Macchina distrutta dalla bombola di gpl esplosa a Roma
Foto VdF - Macchina distrutta dalla bombola di gpl esplosa a Roma
esplosione roma bombola gpl via togliatti
di lettura

AGI - Tanta paura e l'incubo di rivivere una tragedia recente questa mattina a Roma, in via Palmiro Togliatti, dove all'incrocio con via Prenestina è esplosa una bombola gpl. Tanto rumore, ma nessun ferito e danni limitati. Unica 'vittima' un'automobile parcheggiata, fortunatamente vuota, distante 100/150 metri dal punto dell'esplosione e colpita dalla bombola che, come un grosso proiettile, si è schiantata contro l'autovettura.

ADV

L'esplosione è avvenuta all'interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A) e agenti della polizia di Stato. Il rogo è stato spento. Non è chiaro se ci siano o meno feriti.

ADV

A luglio la tragedia al Prenestino

Gli abitanti del quartiere per un attimo hanno rivissuto l'incubo del 6 luglio 2025 quando è esploso un distributore gpl sulla Prenestian (Via dei Gordiani) provocando 45 feriti e due morti.

Leggi anche:
1000x1000
Esplode un distributore di carburante a Roma, 45 feriti. Forte perdita di Gpl durante il rifornimento

Un boato fortissimo, avvertito in molte zone della Capitale. Il Pontefice "Prego per le persone coinvolte". Mattarella chiama Gualtieri "Vicinanza ai feriti"

ADV