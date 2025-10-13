Omicidio del 21enne a Palermo, oggi l'autopsia

AGI - Sarà eseguita nella giornata di oggi l'autopsia sul corpo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Palermo, colpito a morte dopo essere intervenuto per sedare una rissa davanti al pub in cui lavorava, a pochi passi dal Teatro Massimo.
Tra le altre cose l'esame autoptico dovrà appurare le cause del decesso in seguito - secondo la ricostruzione fornita dall'indagato fermato con l'accusa di omicidio - a un colpo di arma da fuoco alla testa.
La confessione di Gaetano Maranzano
Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato dai carabinieri su disposizione della procura, avrebbe infatti confessato di avere visto, per caso, Taormina che in passato avrebbe fatto delle avances alla sua fidanzata e di avere quindi perso la testa.
Ieri nel corso della perquisizione domiciliare eseguita poco dell'arresto i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione una pistola semiautomatica calibro 9 illegalmente detenuta su cui saranno effettuate tutte le verifiche balistiche.
Maranzano in attesa dell'interrogatorio
Maranzano dopo essere stato sottoposto a fermo ha trascorso la notte nel carcere di Pagliarelli in attesa dell'interrogatorio, atteso per oggi, da parte del gip che dovrà esprimersi sulla convalida del provvedimento.