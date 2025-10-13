Omicidio del 21enne a Palermo, oggi l'autopsia
Omicidio del 21enne a Palermo, oggi l'autopsia e l'interrogatorio del 28enne reo confesso
Home>Cronaca

Omicidio del 21enne a Palermo, oggi l'autopsia e l'interrogatorio del 28enne reo confesso

Paolo Taormina era stato ucciso con un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica mentre tentava di sedare una rissa
Il luogo dove è stato ucciso Paolo Taormina
Foto AGI - Il luogo dove è stato ucciso Paolo Taormina
omicidio palermo paolo taormina maranzano
di lettura

AGI - Sarà eseguita nella giornata di oggi l'autopsia sul corpo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Palermo, colpito a morte dopo essere intervenuto per sedare una rissa davanti al pub in cui lavorava, a pochi passi dal Teatro Massimo.

ADV

Tra le altre cose l'esame autoptico dovrà appurare le cause del decesso in seguito - secondo la ricostruzione fornita dall'indagato fermato con l'accusa di omicidio - a un colpo di arma da fuoco alla testa.

ADV
Leggi anche:
Paolo Taormina
Palermo, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa. Confessa un 28enne: "In passato importunò la mia ragazza"
Il delitto è accaduto vicino il Teatro Massimo, zona di "movida" notturna. Il killer è poi fuggito in scooter

La confessione di Gaetano Maranzano

Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato dai carabinieri su disposizione della procura, avrebbe infatti confessato di avere visto, per caso, Taormina che in passato avrebbe fatto delle avances alla sua fidanzata e di avere quindi perso la testa.

Ieri nel corso della perquisizione domiciliare eseguita poco dell'arresto i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione una pistola semiautomatica calibro 9 illegalmente detenuta su cui saranno effettuate tutte le verifiche balistiche.

Maranzano in attesa dell'interrogatorio

Maranzano dopo essere stato sottoposto a fermo ha trascorso la notte nel carcere di Pagliarelli in attesa dell'interrogatorio, atteso per oggi, da parte del gip che dovrà esprimersi sulla convalida del provvedimento.

ADV