Palermo: ventunenne tenta di sedare rissa e viene ucciso

Palermo: 21enne tenta di sedare una rissa e viene ucciso con un colpo di pistola

E' accaduto vicino il Teatro Massimo, zona di "movida" notturna. Il ragazzo che ha sparato è fuggito in scooter
AGI - Ha provato a fermare una rissa, a soccorrere un ragazzo vittima di un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. E' accaduto nella notte a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, zona di "movida" notturna. Paolo T., figlio dei proprietari del locale dove è avvenuta la rissa, aveva 21 anni.

Il ragazzo intorno alle tre del mattino si è accorto che un gruppo aveva aggredito un coetaneo ed e' intervenuto in suo aiuto. Ma uno dei componenti della banda, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco a distanza ravvicinata puntando dritto alla fronte del 21enne ed è fuggito a bordo di uno scooter. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.

