Garlasco: Lovati chiede di essere interrogato per diffamazione
Garlasco: Lovati chiede ai pm di essere interrogato per l'accusa di diffamazione
Home>Cronaca

Garlasco: Lovati chiede ai pm di essere interrogato per l'accusa di diffamazione

Il legale di Andrea Sempio è accusato di diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, a cui si affidò Alberto Stasi
Garlasco: avvocato Massimo Lovati
Nicola Marfisi / AGF - Garlasco: avvocato Massimo Lovati
Garlasco omicidio garlasco Andrea Sempio Massimo Lovati
di lettura

AGI - Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ha chiesto di essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano in cui è accusato di diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, a cui si affidò Alberto Stasi.

ADV

Il confronto col pm Fabio De Pasquale, che lo indaga per diffamazione, avverrà nei prossimi giorni. Il legale, protagonista di numerose dichiarazioni che hanno creato polemiche, ha nominato a sua difesa l'avvocato romano Fabrizio Gallo col quale si è incontrato oggi a Milano. Gallo è chiamato a difenderlo sia per la presunta diffamazione ai danni dei Giarda sia per gli esposti arrivati al consiglio dell'ordine degli avvocati di Pavia per profili disciplinari per quanto da lui detto parlando con Fabrizio Corona nel programma 'Falsissimo'.

ADV

Proprio oggi Lovati, che difende Sempio assieme alla collega Angela Taccia, ha incontrato l'avvocato Gallo per fare il punto sulla sua delicata situazione. Lovati sostiene di non avere voluto offendere il professor Angelo Giarda ma di avere solo esposto delle perplessita' sulla sua straegia difensiva

Leggi anche:
Alberto Stasi
L'ex procuratrice di Milano rompe il silenzio: "Non c'era un colpevole alternativo a Stasi"
Laura Barbaini in una nota ritiene che gli elementi delle indagini private (svolte dalla difesa Stasi, ndr) e i relativi allegati non fossero idonei a sostenere la fondata dimostrazione dell'esistenza di un colpevole alternativo

"Andrea deve ancora decidere" ha detto Lovati ai giornalisti che gli hanno chiesto se Sempio abbia sciolto la riserva nei suoi confronti se confermarlo come difensore oppure congedarlo dopo le ultime, tempestose settimane.

ADV