Garlasco: la procura di Pavia contro Lovati "false affermazioni in tv"

AGI - In una nota la Procura di Pavia scrive che "quanto affermato dall'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, risulta oggettivamente destituito di ogni fondamento" in relazione a quanto dichiarato nel corso della trasmissione 'Falsissimo'.
In particolare, il comunicato sembra riferirsi al passaggio dell'intervento di Lovati quando afferma: "Napoleone, da quello che mi hanno riferito, qualche talpone che ho anch'io, voleva chiedere l'archiviazione. Quell'altro, invece, quello li' dell'Opus Dei, quel maledetto Civardi".
"Il procuratore Fabio Napoleone, che firma la precisazione, evidenzia che la "coassegnazione del procedimento penale al Procuratore Aggiunto Stefano Civardi, insediatosi nell'Ufficio nel febbraio 2024, è avvenuta successivamente" rispetto alla tempistica individuata da Lovati. Questo il testo della nota: "Il procedimento penale relativo alla vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi ha avuto impulso con il deposito da parte della difesa della persona condannata, Alberto Stasi, di una relazione in materia di genetica forense a firma del Consulente Ugo Ricci, specialista in Genetica Medica presso l'Università di Careggi - Firenze con parere del professor Lutz Roever nel 2023, anno in cui Stefano Civardi svolgeva il proprio servizio presso la Procura della Repubblica di Milano; nel 2023 questa Procura della Repubblica di Pavia ha incaricato il Dipartimento di Genetica Forense dell'Università di Pavia (in persona dei Consulenti Tecnici Carlo Previdere' e Pierangela Grignani) di svolgere accertamenti tecnici ripetibili; in data 14 febbraio 2024 è stata depositata richiesta di riapertura indagini a firma del Procuratore, Fabio Napoleone, e dei Sostituti assegnatari Andrea Zanoncelli e Valentina De Stefano. La coassegnazione del procedimento penale al Procuratore Aggiunto Stefano Civardi, insediatosi nell'Ufficio nel febbraio 2024, è avvenuta successivamente".
