Caso Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è valido"
Caso Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è valido"

AGI - Sarebbe valido il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. A lanciare la notizia è La Repubblica, in base alle parole del genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima.

ADV

Nuove indagini e profili genetici

ADV

È un punto centrale della nuova indagine che si è aperta sul caso. Per i pm, i loro consulenti e la difesa di Alberto Stasi, infatti, uno dei due profili genetici presenti sulle unghie di Chiara è riconducibile ad Andrea Sempio, unico indagato (in concorso) nella nuova inchiesta.

Leggi anche:
Caso Garlasco, Venditti: "Offeso come uomo e come magistrato". Chiesta a Nordio una ispezione
Caso Garlasco, Venditti: "Offeso come uomo e come magistrato". Chiesta a Nordio una ispezione
Accusato di corruzione in atti giudiziari, l'ex capo della procura di Pavia si difende: "Mai preso soldi o benefit da nessuno"

Affidabilità del materiale genetico

Tuttavia legali e consulenti di Sempio e della famiglia Poggi sostengono che il materiale genetico non sia sufficiente per garantire dei dati affidabili. Se quel DNA sarà utilizzabile, verrà sottoposto a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio.

Leggi anche:
Caso Garlasco, il dna ignoto trovato sulla garza contaminato da un'altra autopsia
Il dna di ignoto 3 trovato nella bocca di Chiara Poggi forse contaminato da un'altra autopsia
Per la procura di Pavia "il corpo di un uomo deceduto per cause naturali e quello della vittima" furono posti sullo stesso tavolo autoptico all'Istituto di medicina legale di Vigevano
ADV