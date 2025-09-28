Caso Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è valido"

AGI - Sarebbe valido il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. A lanciare la notizia è La Repubblica, in base alle parole del genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima.
Nuove indagini e profili genetici
È un punto centrale della nuova indagine che si è aperta sul caso. Per i pm, i loro consulenti e la difesa di Alberto Stasi, infatti, uno dei due profili genetici presenti sulle unghie di Chiara è riconducibile ad Andrea Sempio, unico indagato (in concorso) nella nuova inchiesta.
Affidabilità del materiale genetico
Tuttavia legali e consulenti di Sempio e della famiglia Poggi sostengono che il materiale genetico non sia sufficiente per garantire dei dati affidabili. Se quel DNA sarà utilizzabile, verrà sottoposto a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio.