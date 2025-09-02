Roberto Maggio smentisce gli accostamenti a phica.eu: "Denuncio il sito”

AGI - Roberto Maggio annuncia tramite i suoi canali social che denuncerà phica.eu, il sito sessista a cui il suo nome è stato accostato nei giorni scorsi come quello di uno dei presunti gestori. "Negli ultimi giorni io e Hydra Group EOOD siamo stati ingiustamente collegati al sito phica.eu - è il suo messaggio -. Preciso con chiarezza: la nostra società non ha alcun legame di proprietà con quel dominio".
Hydra Group, spiega, "si occupa di servizi di pagamenti elettronici online per diverse piattaforme, tra cui anche ragazze.invendita.com, con un sito legale e regolarmente attivo da oltre 21 anni. Questo non significa, in alcun modo, avere collegamenti con phica.eu".
A tutela sua e della società, conclude, "avvieremo tutele legali contro chi ha diffuso notizie false, denunceremo phica.eu, procederemo contro chi ha mandato insulti e minacce sui miei social. Ho piena fiducia nella Polizia Postale che dispone degli strumenti per individuare i reali responsabili e fare chiarezza definitiva".