Lo staff di Phica.eu: "Chiudiamo e cancelliamo tutto"

AGI - Il sito phica.eu, al centro delle polemiche anche per la condivisione di foto 'rubate' di politiche, ha pubblicato un comunicato in cui annuncia la sua chiusura. Gli autori spiegano che il forum "è nato come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro" ma "nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici che hanno spinto Phica a diventare, agli occhi di molti, un posto dal quale distanziarsi piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte".
"Per questo, con grande dispiacere, abbiamo deciso di chiudere e cancellare definitivamente tutto ciò che è stato fatto di sbagliato" è la conclusione di quello che si firma come "lo staff di Phica". Gli autori del sito scrivono che "la violenza di qualsiasi tipo è sempre vietata, bloccata e denunciata, i contenuti pedopornografici non sono mai tollerati, sempre bloccati e denunciati e le offese verso le donne, linguaggi da branco e atteggiamenti denigratori sono vietati, bloccati e denunciati".
"In oltre 20 anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell'ordine italiane e internazionali, contribuendo attivamente anche a casi importanti (come quello seguito dal giudice Cantone), fornendo ogni volta dati e supporto per assicurare alla giustizia chi commetteva crimini - si legge ancora nel comunicato -. Phica è stata una comunità, con luci e ombre, ma soprattutto con la volontà di creare uno spazio diverso. Vi ringraziamo per averne fatto parte".