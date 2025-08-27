Prima uccide il figlio e poi dispone il funerale

AGI - A oltre un mese dall'uccisione da parte della mamma Lorena e della compagna Maylin non è ancora stato celebrato il funerale di Alessandro Venier di 35 anni. Il Comune di Gemona (Udine) sta attendendo indicazioni in questo senso proprio dalla mamma della vittima, cioè colei che lo ha barbaramente assassinato e successivamente fatto a pezzi, come ha confessato agli inquirenti dopo essere stata arrestata.
Le decisioni circa tempi e modalità della cerimonia d'addio e della sepoltura dovrebbero essere comunicate al sindaco di Gemona in questi giorni tramite dell'avvocato della donna. Il funerale per quanto si è appreso dovrebbe svolgersi con rito civile. Intanto è stata fissato per il 10 settembre da parte del Pm Giorgio Milillo un nuovo interrogatorio per Maylin Castro Monsalvo, compagna di Alessandro Venier, nella struttura protetta di Venezia, dove è detenuta, per chiarire altri dettagli della dinamica del delitto.