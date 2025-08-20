Omicidio Gemona: Lorena Venier al pm, "ho ucciso mio figlio"

AGI - Lorena Venier è stata interrogata oggi nel carcere di Trieste da parte di Giorgio Milillo, pm di Udine, titolare dell'inchiesta sull'omicidio di Alessandro Venier, il 35enne ucciso e fatto a pezzi.
La conferma
La donna, madre della vittima, in sostanza ha confermato quanto dichiarato nel primo interrogatorio subito dopo essere stata arrestata. In pratica ha confessato di avere ucciso e sezionato il cadavere del figlio, con la complicità della giovane nuora. All'uscita dal carcere, il magistrato non ha rilasciato dichiarazioni salvo precisare che gli accertamenti proseguiranno nelle prossime settimane su una situazione molto complessa. Non è ancora invece stata sentita la nuora, Mailyn Castro Monsalvo, ospite di una struttura per madri detenute all'isola della Giudecca, a Venezia. Le sue condizioni di salute non le consentono ancora di sostenere il confronto con il magistrato. Nessuna novità nemmeno in merito all'affido della figlia di sei mesi della coppia: per il momento resta ospite di una casa famiglia in Friuli. L'interrogatorio di Lorena Venier è durato oltre tre ore.