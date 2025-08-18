Neonati morti nell’ospedale di Bolzano, batterio trovato nel dispenser del sapone per lavare i biberon

AGI - Gli uomini del Nas dei Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti e le indagini per capire come il germe Serratia marcescens sia entrato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano causando, la settimana scorsa, il decesso di due neonati prematuri. Gli accertamenti sono concentrati in due cucinini del reparto, uno usato dal personale sanitario e l'altro dai genitori.
La positività al batterio sarebbe stata individuata nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. Diverse le ipotesi, dalla contaminazione dall'esterno, ovvero da persona già contaminata che ha utilizzato i dispenser, ma anche il batterio già all'interno del detersivo, una conservazione sbagliata del prodotto o l'allungamento del liquido con acqua contaminata.
Nei giorni scorsi un detergente lavapiatti potenzialmente contaminato è stato ritirato da tutti gli ospedali dell'Alto Adige.