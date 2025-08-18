Neonati morti nell’ospedale di Bolzano, batterio trovato nel dispenser del sapone per lavare i biberon
Neonati morti nell’ospedale di Bolzano, batterio trovato nel dispenser del sapone per lavare i biberon
Home>Cronaca

Neonati morti nell’ospedale di Bolzano, batterio trovato nel dispenser del sapone per lavare i biberon

Gli accertamenti del Nas dei carabinieri sono concentrati in due cucinini del reparto, uno usato dal personale sanitario e l'altro dai genitori
Marco Marangoni
carabinieri nas
 carabinieri nas
bolzano neonato
di lettura

AGI - Gli uomini del Nas dei Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti e le indagini per capire come il germe Serratia marcescens sia entrato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano causando, la settimana scorsa, il decesso di due neonati prematuri. Gli accertamenti sono concentrati in due cucinini del reparto, uno usato dal personale sanitario e l'altro dai genitori.

ADV

La positività al batterio sarebbe stata individuata nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. Diverse le ipotesi, dalla contaminazione dall'esterno, ovvero da persona già contaminata che ha utilizzato i dispenser, ma anche il batterio già all'interno del detersivo, una conservazione sbagliata del prodotto o l'allungamento del liquido con acqua contaminata.

ADV

Nei giorni scorsi un detergente lavapiatti potenzialmente contaminato è stato ritirato da tutti gli ospedali dell'Alto Adige.

Leggi anche:
Neonati prematuri morti a Bolzano, sospeso l'uso di un detergente lavapiatti. "E' contaminato"
Neonati prematuri morti a Bolzano, sospeso l'uso di un detergente lavapiatti. "E' contaminato"
L'ordine della procura vale per tutti gli ospedali della provincia. Restano stabili le condizioni di altri 10 piccoli ricoverati
ADV