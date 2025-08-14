Bolzano, 2 neonati prematuri morti in ospedale

AGI - Due neonati prematuri sono morti nell'arco di poche ore all'ospedale di Bolzano. Uno dei neonati è morto martedì, l'altro nella notte di mercoledì. La notizia è stata anticipata da Rai Suedtirol.
Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale del capoluogo altoatesino. I due decessi risalgono alla giornata di martedì 12 agosto e alla notte tra il 12 e il 13 agosto.
Causa dei decessi: infezione da Serratia
A causare la morte dei due piccoli sarebbe stato un batterio chiamato serratia. I neonati hanno contratto un'infezione e non sono sopravvissuti poiché nati prematuri e quindi con poche difese immunitarie.
Profilassi e misure preventive dall'ospedale
Dall'ospedale è già stata avviata la profilassi: si discutono al momento le misure da adottare per evitare ulteriori conseguenze.