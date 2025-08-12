Auto pirata a Milano, fermati 4 minori. Hanno meno di 14 anni
Tre bambini e una bambina sono stati fermati dalla Polizia Locale per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso in relazione all'investimento di ieri di Cecilia De Astis
AGI - Tre bambini e una bambina minori di 14 anni sono stati fermati dalla Polizia Locale per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso in relazione all'investimento di Cecilia De Astis. I 4 viaggiavano a bordo dell'auto che ha travolto la donna 71enne ieri a Milano, in via Saponaro. Sono in corso le identificazioni dei minori e le perquisizioni.