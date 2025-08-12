Auto pirata a Milano, fermati 4 minori. Hanno meno di 14 anni
Auto pirata a Milano, fermati 4 minori. Hanno meno di 14 anni
Home>Cronaca

Auto pirata a Milano, fermati 4 minori. Hanno meno di 14 anni

Tre bambini e una bambina sono stati fermati dalla Polizia Locale per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso in relazione all'investimento di ieri di Cecilia De Astis
Polizia locale
Polizia locale
milano auto pirata
di lettura

AGI - Tre bambini e una bambina minori di 14 anni sono stati fermati dalla Polizia Locale per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso in relazione all'investimento di Cecilia De Astis. I 4 viaggiavano a bordo dell'auto che ha travolto la donna 71enne ieri a Milano, in via Saponaro. Sono in corso le identificazioni dei minori e le perquisizioni.

ADV
ADV