Muore investita da un'auto rubata a Milano. Si cercano 4 minori

AGI - Una donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Michele Saponaro al quartiere Gratosoglio di Milano.
L'anziana stava attraversando la strada quando, intorno alle 12, all'altezza del civico 40 è stata travolta. Gli occupanti dell'auto con targa francese, che risulta provento di furto, dopo l'investimento hanno abbondato la macchina e sono fuggiti a piedi. I rilievi e le indagini per rintracciare i pirati della strada sono affidate alla polizia locale.
La donna sarebbe stata travolta da un'auto con a bordo 4 minorenni, compreso il conducente. E' quanto si apprende da fonti investigative nell'ambito dell'inchiesta per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso aperta dal pm Enrico Pavone. Le telecamere restituiscono le immagini degli occupanti dell'auto rubata a un turista, di targa francese. Dai filmati emerge la giovanissima età dei ragazzi. Il conducente e i passeggeri non si sono fermati dopo avere travolto l'anziana dandosi alla fuga.