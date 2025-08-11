Allerta caldo: domani 11 città da bollino rosso, mercoledì diventano 16

AGI - Sale ancora la pressione dell'ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia, e tornano nel bollettino quotidiano del ministero della Salute i bollini rossi, massimo livello di allerta che prevede condizioni di rischio per la salute della popolazione, non solo dei soggetti più fragili. Già oggi sono 7 le città in allarme rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino.
Domani il numero salirà a 11, con l'aggiunta anche di Milano, Perugia, Rieti e Roma. Mercoledì si sale ancora, con ben 16 città da bollino rosso: si aggiungeranno all'elenco Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo. Il livello 3 di allerta, cioè appunto il bollino rosso, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute", avverte il ministero.