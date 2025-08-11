L'Europa nella morsa del caldo. Oggi picchi fino a 43 gradi

AGI - L'Europa è colpita dal caldo. Un'eccezionale ondata di calore per intensità sta colpendo il continente, con temperature che superano i 42 gradi in alcune zone di Francia, Portogallo, Balcani e Spagna, causando in alcune zone vasti incendi.
Il sud e gran parte del centro della Francia sono in allerta rossa, secondo il servizio meteorologico Météo France, che avverte che questo episodio di caldo sarà "molto intenso, persino eccezionale" in 12 dipartimenti, con temperature massime che supereranno frequentemente i 40 gradi e localmente i 42, probabilmente battendo record. L'ondata di caldo in Francia è iniziata venerdì scorso e si è estesa da sud a nord, proveniente dalla Spagna, dove le alte temperature durano da nove giorni e raggiungono il picco proprio oggi.
Nei giorni scorsi la regione dell'Aude è stata colpita da un drammatico incendio che ha causato la distruzione di 17 mila ettari di foresta.
La situazione estrema iniziata il 3 agosto nella penisola iberica durerà almeno fino a mercoledì, secondo l'Agenzia spagnola di Meteorologia (Aemet), che ha modificato più volte le previsioni sulla durata.
In un comunicato su Telegram, il portavoce dell'Aemet, José Luis Camacho, ha previsto per oggi "la continuazione di temperature molto elevate nella maggior parte della Penisola, nelle isole Baleari e Canarie, con aumenti notevoli nei Paesi Baschi e Navarra", con valori superiori ai 42 gradi.
Quattro incendi restano al livello di gravità due in Castiglia e León, mentre altri quattro hanno già raggiunto il livello uno nelle province di León, Ávila, Zamora e Palencia. In particolare, è ancora attivo e classificato con gravità due l’incendio di Yeres, nella provincia di León, scoppiato sabato alle 16:33. Attualmente, nella zona sono impegnati 15 mezzi per le operazioni di spegnimento. Questo incendio ha costretto all’evacuazione di circa 800 abitanti di diversi villaggi e ha colpito il sito naturale di Las Médulas, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità.
Oggi in Portogallo 43 gradi
Situazione simile in Portogallo, dove oggi si prevedono massime di 43 gradi. Il paese resta in stato di allerta per le alte temperature e il rischio di incendi. Dodici dei 18 distretti del paese sono in allerta arancione per il caldo, mentre i sei distretti costieri del nord sono in allerta gialla, secondo l'Istituto Portoghese del Mare e dell'Atmosfera (IPMA).
Il Portogallo affronta da giorni alte temperature e incendi, e il governo ha dichiarato lo stato di allerta fino a mercoledì 13 agosto, quando si prevede un miglioramento.
In Regno Unito, Svizzera e Italia "situazione estrema"
Il Regno Unito entra questa settimana nella quarta ondata di caldo dell'estate, con temperature oltre i 30 gradi, secondo la MET Office. Le zone più colpite saranno Inghilterra e Galles, con picchi fino a 33 gradi e possibili temporali isolati.
In Svizzera, l'ondata di caldo porta temperature tra i 34 e 37 gradi a Ginevra, e tra i 31 e 34 gradi nelle zone pianeggianti.
In Italia, la situazione è ancora più estrema: temperature sopra i 35 gradi e picchi fino a 40 gradi in alcune zone, almeno fino al weekend. È la quarta ondata di caldo dell'estate italiana, la più intensa finora, causata da un potente anticiclone nordafricano che trasporta aria calda subtropicale, secondo Meteo.it.
Balcani colpiti dagli incendi
Secondo le previsioni regionali, il clima nei Balcani occidentali sarà prevalentemente soleggiato per tutta la settimana, con temperature fino a 41 gradi in Macedonia del Nord, 40 in Serbia e 39 in Croazia.
In Romania, le autorità hanno emesso un'allerta per le prossime 24 ore, con temperature fino a 41 gradi e alto rischio di incendi a causa dei forti venti.
Anche l'Albania affronta un'ondata di caldo intensa, con temperature fino a 41 gradi e numerosi incendi boschivi. Il paese ha ricevuto assistenza urgente dagli Emirati Arabi Uniti e da vari paesi dell'Unione Europea per combattere le fiamme e proteggere le zone colpite.