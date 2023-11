Il corteo del 25 novembre. Migliaia in marcia dal Circo Massimo

AGI - Si stanno radunando al Circo Massimo, al centro di Roma, i manifestanti che oggi pomeriggio si recheranno in corteo verso piazza San Giovanni. Sono già migliaia le persone arrivate per il corteo organizzato da 'Non una di meno', il movimento femminista e transfemminista nato nel 2016 e che si batte contro ogni forma di violenza di genere.

La piazza è delimitata da polizia e uomini della polizia locale di Roma Capitale. Il percorso, secondo quanto si apprende, si snoderà tra via dell'Ara Massima di Ercole e arriverà a piazza San Giovanni passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto.

Sventolano bandiere della Palestina

Sventolano bandiere della Palestina alla manifestazione organizzata da 'Non una di meno' al Circo Massimo, al centro di Roma. Tra poco dovrebbe partire un corteo contro la violenza delle donne che, dopo un percorso per le vie della Capitale, arriverà a piazza San Giovanni.