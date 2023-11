Campagna del governo "Non sei sola, chiama il 1522". In Italia 12,5 milioni di vittime, ma solo il 5% denuncia. Al Circo Massimo attese decine di migliaia di persone in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. La premier Meloni: "La politica insieme oltre gli steccati"