Operazione antiterrorismo a Milano, due arresti

AGI - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - con 2 arresti operati nei confronti di un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

Nessun legame con l'attentato a Bruxelles

L'operazione - da quanto appreso - non ha alcun collegamento con l'attentato a Bruxelles né con il recente arresto dello scorso sabato di un 33enne egiziano responsabile di un'aggressione a mani nude a tre passanti nel capoluogo lombardo impugnando una copia del Corano mentre proferiva frasi come "Allah è grande".

L'appartenenza al'Isis

I due uomini di origine egiziana arrestati dalla Digos di Milano per la loro "partecipazione "all'organizzazione terroristica internazionale denominata Isis" sarebbero stati "estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitale per conto dell'Isis, mettendosi a disposizione dell 'organizzazione terroristica e finanziando 'cause di sostegno" della stessa alla quale avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà". Lo comunica in una nota il procuratore capo di Milano Marcello Viola.