Lanci di uova e fumogeni, a Torino attimi di tensione 

AGI - Momenti di tensione al corteo degli studenti, circa 300, che protestano a Torino contro la presenza in città della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier parteciperà tra poco al Festival delle Regioni in corso al Teatro Carignano. Durante il corteo, che si è mosso per le vie del centro, i manifestanti all'altezza di via Principe Amedeo si sono diretti contro il cordone della Polizia, ma sono stati bloccati. In via Lagrange c'è stato un lancio di uova verso le forze dell'ordine, che sono schierate a protezione di piazza Carignano.

Un manifestante è rimasto ferito durante il corteo degli studenti. Quando il corteo è arrivato in piazza Castello, le forze dell'ordine hanno bloccato l'area antistante la prefettura. Sono seguiti momenti di tensione. Al momento il corteo è bloccato in piazza Castello.