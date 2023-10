Il premier scrive al presidente della Regione Emilia Romagna e lo 'bacchetta': "Abbiamo giià stanziato 4,5 miliardi e non abbiamo finito". La replica: ai Comuni non è arrivato nulla. Il capo del Governo: "Non cedere a una fretta che risponde al desiderio di visibilità". Il governatore: "Sono i cittadini che hanno fretta. Non giunti indennizzi a famiglie e imprese"