AGI - Minacciati, derubati, costretti a vivere chiusi in casa. Da quando hanno denunciato gli abusi sessuali subiti dalle loro bambine, i genitori delle vittime del 'branco' del Parco Verde sono oggetto di minacce. E si rivolgono alla premier Giorgia Meloni: "Ci porti via di qua". È lo sfogo della madre della più piccola delle cuginette che affida all'avvocato Angelo Pisani uno sfogo amaro e doloroso.

"Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro: ho bisogno di parlare con la presidente Meloni, voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote", ha continuano la donna, sempre secondo quanto ha riferito Pisani. La madre inoltre raccontato che a suo figlio, fratello della vittima, colui che per primo ha rotto il muro di omertà, gli è stato rubato lo scooter "e questa è una minaccia".

Intanto gli inquirenti cercano chat cancellate, fotografie e video, ogni traccia utile, anche minima, per ricostruire con precisione quanto avvenuto nelle settimane scorse a Caivano (Napoli). Su incarico della Procura di Napoli Nord un esperto informatico si occuperà di analizzare i telefoni cellulari dei due maggiorenni indagati per lo stupro ai danni di due cugine di 10 e 12 anni.

Successivamente verrà l'incarico al consulente scelto dalla Procura dei Minorenni di Napoli che si dovrà occupare di passare al setaccio i cellulari sequestrati agli otto minorenni, di età compresa tra 14 e 17 anni, che sarebbero coinvolti nelle violenze sessuali.

Domani è attesa Giorgia Meloni, che sarà a Caivano su invito di Don Patriciello, il sacerdote che da anni tenta di recuperare bambini e adolescenti del luogo. "Se lo Stato viene percepito come distante ci deve essere" ha detto la premier in una intervista al Sole 24 Ore, "Perciò come primo intervento bisognerà aprire la palestra, i centri che fanno un lavoro importante di educazione e socializzazione. Ma non voglio anticipare troppo, sono decisioni che si prenderanno nei prossimi giorni".