Inps invia a 33mila famiglie il messaggio di stop al Reddito di Cittadinanza

AGI - Inps comunica che 33 mila nuclei familiari stanno ricevendo la comunicazione (tramite sms/email) che li informa di aver fruito - ad agosto - della settima mensilità del reddito di cittadinanza loro spettante.

Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. I destinatari di questo messaggio e coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso o lo riceveranno nei prossimi, dal primo settembre, specifica l'Inps, possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e, se hanno i requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili.

Sono 229.080 le famiglie censite al momento dall'Inps che entro il 2023 vedranno concludersi l'erogazione del reddito di cittadinanza dopo il versamento di 7 mensilità, in applicazione del meccanismo previsto dall'ultima legge di bilancio. Dal mese scorso sono scattate le comunicazioni via Sms o e-mail da parte dell'Inps: a luglio per 154mila nuclei familiari, ad agosto per oltre 33mila.

Per settembre l'istituto di previdenza stima altre 17mila comunicazioni, poco meno di 13mila a ottobre, 6.800 a novembre, 3.800 a dicembre. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. La maggior parte delle famiglie è mononucleo, con una età media di poco superiore ai 40 anni. I destinatari della comunicazione Inps dal primo settembre, possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e, se in possesso dei requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili.