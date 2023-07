Ancora una bomba d'acqua su Milano. Il maltempo non dà tregua

AGI - Sono oltre cento le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco di Milano per l'ennesima ondata di maltempo che si è abbattuta, in particolare, nella zona Nord-Ovest della provincia di Milano. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. In un caso, i sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato.

Sempre nel Milanesesi registrano gravi disagi per il forte vento. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi. La M2 è chiusa tra Vimododrone e Cernusco, comunica l'azienda dei trasporti, aggiunendo che si stanno rimuovendo i rami sulla ferrovia. Diverse linee della metropolitane sono state deviate.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali nelle prossime 24 ore. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sara' attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Problemi per il maltempo anche in Toscana, dove la Regione ha emesso un'allerta gialla su tutto il territorio per temporali forti dalla mezzanotte alle 14 di domani. Rischio mareggiate sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago e rischio vento su Montagna pistoiese e Alto Mugello dalle 12 fino alla mezzanotte.

Allerta gialla in Liguria dalle 22 di oggi alle 14 di domani

Dopo la veloce fase instabile delle prime ore di oggi, anche con episodi che hanno visto locali raffiche di vento particolarmente intense a Genova, tra Sampierdarena e Cornigliano, l'instabilità si riproporrà nelle prossime ore su tutta la regione. Già nella seconda parte della giornata di oggi saranno possibili fenomeni temporaleschi sparsi, ma sarà soprattutto tra la serata di oggi e la mattinata di domani, martedì, che i temporali potranno interessare tutte le zone ed essere anche forti e organizzati.

Ad accompagnarli, un rinforzo dei venti meridionali dal mattino sugli estremi della regione fino a burrasca sul Ponente, dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio, sul settore centrale e i versanti padani. Da segnalare anche l'aumento del moto ondoso fino ad agitato con, domani, possibili mareggiate di libeccio su tutte le coste.

Anche nella seconda parte della giornata di martedì l'atmosfera resterà instabile, con possibilità di isolati rovesci o temporali sparsi. Oggi, oltre ai pochi millimetri di pioggia caduti, Arpal segnala le intense raffiche di vento, settentrionali in costa (92 km/h a Corniolo, nello spezzino), meridionali nell'interno (79.2 a Monte di Mezzo, in val d'Aveto). Le temperature minime, lungo la costa, si sono mantenute generalmente tra 22 e 25 gradi mentre, alle ore 12, la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 33.6 a Luni Provasco, nello spezzino.

Temporali in Piemonte

Temporali, anche di forte intensità, sono in atto da questa mattina sul Piemonte, soprattutto sulle zone settentrionali della regione. Il Centro Funzionale dell'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, ha emesso l'allerta gialla sulle zone alpine di biellese, vercellese, novarese e verbano e pianura orientale dove sono attesi locali allagamenti, grandine, forti raffiche di vento e possibili cadute di alberi. I fenomeni, secondo le previsioni, saranno in attenuazione dalla serata e in successivo esaurimento nel corso della notte.