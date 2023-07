Nubifragio nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna [VIDEO]

AGI - Ancora maltempo su gran parte della Lombardia. Tra la notte di ieri e la mattinata di oggi, ad essere flagellata dalla grandine è stata in particolare la provincia di Cremona. Dopo il forte nubifragio abbattutosi tra l'una e le due di notte, la grandine è tornata a colpire ancora stamattina nella bassa padana in diversi comuni quali Pescarolo, Cicognolo, Cappella de' Picenardi e Piadena Drizzona. Vento e grandine, alberi sradicati e allagamenti si erano già registrati nella notte con raffiche di vento fino a 80 chilometri l'ora. Molto il lavoro per i Vigili del Fuoco e Protezione civile con danni soprattutto ai campi e alle strutture agricole mentre non si registrano al momento problemi per le persone.

Forte temporale con raffiche di vento e grandine su Bologna: il comune, su telegram, invita alla massima atenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi. A Bologna la grandine non ha fatto gravi danni, facendo pero' scattare l'allarme delle auto nel centro storico della città: danni e disagi maggiori sono invece stati segnalati nella provincia in particolare a Zola Predosa, Anzola dell'Emilia e Val Samoggia, Baricella e Galliera.

Bologna ora ⚪⚪⚪⚪⚪️⛈️ grandine pic.twitter.com/E29OWorD5k — Diana Affreschi (@DAffreschi) July 22, 2023

Pioggia e grandine anche sui territori della Bassa Romagna tra i più colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio: un forte temporale, con venti che hanno superato i 100 km/h, ha attraversato le zone di Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano, nel Ravennate.

Grandine grossa come mele ad argenta e san bartolomeo pic.twitter.com/jasVlhgQck — una Fede da Matti (@riccardobottoni) July 22, 2023

Molte le chiamate ai vigili del fuoco, con segnalazioni di alberi, tettoie e danni derivati dal vento e dalla grandine. Nel Ferrarese, tre le persone rimaste ferite a causa della forte grandinata, colpite le zone da Cento, Bondeno e Terre del Reno all'area sud della città capoluogo fino a Voghiera e Argenta; si segnalano danni.

Tromba d'aria a Ravenna

Una tromba d'aria e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto nel comune di Ravenna. È stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico. La viabilità nella zona interessata è interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle alberature cadute potrebbero essere necessarie alcune ore.

Alberi sono presenti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna dove sono caduti numerosi pini. Altre alberi sono caduti sul nido d'infanzia "Il grillo parlante" di Savarna e avrebbe riportato ingenti danni anche il centro culturale di Convetello. Stanno intervenendo i Vigili del fuoco in soccorso da tutta la regione.