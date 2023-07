AGI - Forse volevano fare un bagno in quella che pensavano potesse essere una piscina. E' una delle ipotesi per spiegare la morte dei due fratellini romeni di 6 e 7 anni, i cui corpi senza vita sono stati recuperati ieri notte in un vascone per la raccolta di acqua nelle campagne del Foggiano, tra Manfredonia e Zapponeta, in contrada Fonterosa. L'allarme è scattato in serata quando i genitori, non vedendoli, hanno chiamato la polizia.

Il vascone si trova a pochi metri dall'abitazione di campagna dove la famiglia di romeni vive. Qui, davanti all'ingresso della vasca irrigua, di 40 metri per 40 e profonda tre metri, i soccorritori hanno trovato le ciabatte dei fratellini. Per questo i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia hanno indirizzato le ricerche proprio all'interno del vascone.

Sul posto sono giunti anche i sommozzatori da Bari che hanno iniziato a scandagliare la vasca fino alla mezzanotte quando uno dei subacquei dei vigili del fuoco ha trovato il corpo di uno dei due fratellini. Pochi minuti dopo è stato trovato e recuperato anche il secondo corpicino.

A notte inoltrata sono stati individuati e recuperati i corpi senza vita dei due fratellini. Dopo ore di ricerca nelle acque di un bacino per uso irriguo a Manfredonia, si è concluso tragicamente l’intervento dei #sommozzatori dei #vigilidelfuoco#12luglio #Foggia pic.twitter.com/94cIPvFVkI — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 12, 2023

Purtroppo per i due fratellini non c'è stato nulla da fare. Gli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto non escludono alcuna ipotesi per spiegare la tragedia. Oltre alla voglia di farsi un bagno per sfuggire alla calura estiva, non si esclude anche uno dei due possa essere entrato nel vascone e l'altro lo abbia seguito nel tentativo di salvarlo.