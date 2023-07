Due bimbi dispersi nei pressi di una vasca per l'irrigazione nel Foggiano  

AGI - Sono due fratellini rumeni di 6 e 7 anni i bambini di cui si sono perse le tracce da alcune ore e che, forse, potrebbero essere caduti in un vascone per la raccolta di acqua nelle campagne di Manfredonia, nel Foggiano. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia anche con una squadra di esperti sommozzatori. A dare l'allarme sarebbero stati i genitori non vedendoli e trovando davanti al vascone le ciabattine dei due bambini.

I vigili del fuoco, che sono alla ricerca dei due fratellini di 6 e 7 anni dispersi nel Foggiano e che potrebbero essere caduti in un vascone, stanno operando anche con fotocellule. La zona infatti è scarsamente illuminata. Il vascone si trova in una campagna tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa. Sul posto stanno operando anche i sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Bari. Sono stati proprio i genitori dei due bambini a dare l'allarme dopo aver trovato le ciabatte dei piccoli davanti al vascone per la raccolta di acqua.