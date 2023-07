Strage di Cadore. Dai deliri social alla vita on the road, chi è Angelika Hutter

AGI - È fissato per domani al carcere femminile della Giudecca a Venezia l'udienza di convalida dell'arresto di Angelika Hutter, la donna di 31 anni originaria della cittadina di Deggendorf nella Baviera orientale che giovedì 6 luglio a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese ha investito quattro persone che camminavano sul marciapiede uccidendone tre.

A perdere la vita dopo essere stati falciati dalla folle guida della Hutter - non è stata esclusa la volontarietà di provocare il sinistro - il piccolo Mattia Antoniello che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo 16 luglio, suo papa' Marco di 48 anni e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 64.

Soggetto litigioso

Hutter è soggetto definito litigioso. Sui social nei mesi scorsi si è scagliata contro le banche tedesche, contro i corrieri, forse un retaggio di quando era fidanzata con un portalettere. Le origini di Angelika sono romene ma sin da piccola vive in Baviera.

A ottobre aveva lasciato la casa e i genitori erano preoccupati. Per tutti questi mesi ha vissuto 'alla giornata' e nella sua auto, perquisita dai carabinieri dopo l'incidente, c'era di tutto, dalle coperte per dormire al cibo.

Su Instagram ha scritto di essere un'artista e tramite un suo sito internet aveva cercato, senza successo, di vedere le sue 'opere', disegni ad acquerello, biglietti di matrimonio e mobili decorati a mano.

Già denunciata a Bolzano

Solo pochi giorni prima di commettere l'omicidio stradale nel Cadore, Angelika Hutter era stata denunciata dalla Questura di Bolzano per oggetti atti ad offendere: gli agenti, chiamati da un negozio di elettronica di un centro commerciale perché la donna aveva litigato con un addetto alle vendite, avevano trovano nel suo zaino un martello.

Come ha riferito il legale d'ufficio Giuseppe Triolo, Angelika in carcere continua a ripetere nella sua madrelingua una sola frase, "Ich bin in einem Abgrund" ("sono in un baratro", la traduzione dal tedesco) e non ricorda nulla dell'incidente. Hutter, come hanno confermato le analisi sul sangue, alla guida non si era messa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Dubbi sulle cause dell'incidente

Sulle cause della tragedia restano ancora diversi punti interrogativi:

Disattenzione causata dalla consultazione del telefono cellulare (il telefonino è stato sequestrato)?

Gesto volontario dopo una lite con una persona?

Malore?

Le telecamere di un'officina hanno ripreso il transito dell'Audi A3 nera con a bordo Angelika Hutter percorrere a gran velocità, decisamente superiore ai '50' chilometri orari indicati (sono stati ipotizzati almeno 90 km/orari), la via Udine: erano le ore 15 e 14 minuti e 54 secondi e solo quattro secondi dopo si è udito un forte boato.

Domani l'avvocato Triolo cercherà di ottenere la scarcerazione da parte del giudice di Belluno, Enrica Marson perché "non può stare in carcere, l'incidente è stata una sfortuna che può capitare a chiunque".

Intanto, domani le tre salme sono attese a Favaro Veneto, il comune di residenza nel Veneziano delle vittime con le esequie che dovrebbero essere celebrate tra mercoledì e giovedì a Dese.

Ad attendere le tre bare ci sarà Elena Potente, 42 anni ("il mio dolore è troppo grande", ha detto), la mamma di Mattia, la compagna di Marco e la figlia di Maria Grazia. Domani a Santo Stefano di Cadore sarà lutto cittadino.