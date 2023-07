AGI - Un bambino di due anni morto poco dopo il disperato trasferimento all'ospedale 'San Martino' di Belluno, suo padre di 48 anni e sua nonna di 65, sono le tre vittime del tremendo investimento stradale avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le ore 15,30 sulla strada regionale 355 in centro a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese.

Investita dall'autovettura Audi condotta da una trentenne tedesca che si trova in stato di shock, anche la madre del bimbo che stava spingendo il passeggino: la donna non è grave ed è stata portata all'ospedale di Pieve di Cadore.

È ricorso alle cure dei sanitari anche il nonno del bambino che, giunto poco dopo sul luogo della tragedia, ha accusato un malore ed è stato condotto in ospedale. La famiglia, originaria della zona di Mestre era in vacanza in Cadore, stava facendo una passeggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari di Pieve e Auronzo, l'elicottero del Suem, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.