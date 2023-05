Berlusconi potrebbe uscire domani dall'ospedale

AGI - Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso domani dal San Raffaele, ma la certezza si avrà solo dopo l'ultimo via libera dei medici domattina. Questo secondo quanto apprende l'AGI.

Le dimissioni del leader di Forza Italia, ricoverato in ospedale dal 5 aprile scorso, per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, sono comunque imminenti, se non domani, sabato.

© Nicola Marfisi / AGF

Una simpatizzante del leader di Forza Italia dietro al totem di Berlusconi all'ingresso del San Raffaele di Milano



Più volte ipotizzate, anche in occasione della convention di Forza Italia dello scorso 5 maggio a Milano, le dimissioni dell'ex premier potrebbero quindi arrivare a breve, dopo oltre 40 giorni trascorsi nell'ospedale milanese, dove non si sono mai interrotti i contatti con l'esterno.

Berlusconi ha infatti ricevuto le visite frequenti non soltanto dei figli, ma anche dei collaboratori più stretti, come il fratello Paolo e Fedele Confalonieri. Anche nei video registrati nella camera riservata, Berlusconi ha cercato di trasmettere sempre messaggi rassicuranti ai suoi sostenitori, promettendo un rientro prossimo nella vita politica e non solo.