Berlusconi torna a parlare in pubblico

AGI - Prima la proiezione di un video omaggio alla carriera politica dell'ex premier, poi l'intervento in video di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato nell'ospedale San Raffaele di Milano, ormai da un mese. La carrellata di immagini del passato viene accolta da un lungo applauso della platea riunita nella convention di Forza italia a Milano. E poi compare il leader. "Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese". Berlusconi esordisce così, sorridendo e mostrandosi di ottimo umore. L'aspetto è sicuramente provato da una degenza così lunga per una infezione polmonare che lo ha tenuto a lungo in terapia intensiva.

Ma il leader di Forza Italia riprende subito il piglio del capo politico. "Siamo il pilastro essenziale della maggioranza, la spina dorsale di questo governo", afferma nella registrazione video realizzata ieri sera. "Un rapporto leale e costruttivo con i nostri alleati a cui ci lega non solo un programma comune ma un rapporto di amicizia", prosegue nel messaggio Berlusconi, che è soddisfatto per l'attività dell'esecutivo. "Il governo in pochi mesi ha portato a casa risultati importanti, siamo molto orgogliosi", dice.

E poi sprona i suoi sostenitori, i dirigenti del partito ad andare avanti. "Forza Italia è per noi una religione laica, la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce. Una religione del cuore, della mente, un impegno verso noi stessi, i nostri figli, gli italiani". "Mi raccomando, - prosegue - andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere. Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del '94, il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà", aggiunge. "In queste settimane ho sentito l'affetto di molti, anche degli avversari politici, e li ringrazio, ma è stato il vostro affetto che più di tutti mi ha aiutato a superare una terribile polmonite. Ho lavorato anche settimana scorsa a una riorganizzazione di Forza Italia, pronto a riprendere con voi le nostre battaglie di libertà".

Infine uno sguardo al futuro e allo scenario internazionale. "Manca circa un anno alle elezioni europee. L'Europa è il nostro orizzonte di riferimento, solo l'Europa può essere protagonista nelle grandi sfide globali, a cominciare da quella posta dall'imperialismo cinese. Dobbiamo far sì che l'Europa divenga un vero continente unito, con regole di voto diverse rispetto a quelle attuali. Dobbiamo passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata". "Dobbiamo avere un'unica politica militare con integrazione tra le forze armate di tutti i Paesi europei, - conclude - con un aumento della spesa militare e con un corpo di pronto intervento",