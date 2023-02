Caso Cospito, gli studenti occupano la Facoltà di Lettere della Sapienza

Il ministro della Giustizia, in un'informativa alla Camera, spiega che occorre il parere del giudice per la revoca del carcere duro all'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame: "Lo stato di salute non può condizionare". Pd e M5s chiedono le dimissioni di Delmastro e Donzelli. Calenda: deludente l'intervento del guardasigilli. Renzi: il 41 bis ha salvato l'Italia