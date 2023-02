Gli anarchici annunciano un attentato a Bologna 

AGI - Una telefonata anonima alla sede di Bologna del quotidiano 'Il Resto del Carlino' ha annunciato un attentato in città per il caso Cospito. Lo rende noto il quotidiano. Secondo quanto appreso, la chiamata è giunta martedì mattina da una voce maschile e giovane, con un lieve accento bolognese ed è stata presa dalla portineria attorno alle 8.05.

La Digos è subito intervenuta per gli accertamenti e ha avviato le indagini per risalire al telefonista. Sempre al 'Carlino' è arrivata anche una lettera contro la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, in cui si critica critica la linea politica sull'Ucraina.