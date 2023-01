"Cospito non si è pentito, resti al carcere duro"

AGI - L'anarchico Alfredo Cospito non si è pentito per le attività criminali. Non solo. Dal carcere continua a lanciare segnali all'esterno e per questo deve restare al carcere duro. E' la posizione netta del sottosegretario alla Giustizia, e senatore della Lega, Andrea Ostellari. "Eventuali atti di clemenza sono concessi quando c'è un ravvedimento, una buona condotta. Non mi pare che Cospito si sia ravveduto e inoltre lo Stato non sta compiendo alcun illecito contro di lui. Si è dichiarato apertamente terrorista ed è stato condannato, non è in una fase di misura cautelare", ha affermato Ostellari in un'intervista alla Stampa, aggiungendo: "Senza dimenticare poi che il proliferare di attentati da parte della galassia anarchica in difesa di Cospito alimenta un clima che non lo aiuta e va condannato da tutto il mondo politico. Sia a destra - rileva Ostellari - sia a sinistra non si possono tollerare atti di aggressione nei confronti delle istituzioni. E' sbagliato cedere al ricatto di atti come quelli a cui stiamo assistendo".

Cospito, ha sottolineatp ancora il sottosegretario alla Giustizia, "è monitorato 24 ore su 24. Nonostante il suo prolungato sciopero della fame, la decisione sulle sue condizioni spetta ai medici. E se loro sostengono che la sua situazione è sotto controllo ci dobbiamo fidare". Ma il suo medico di fiducia, Angelica Milia, lancia l'allarme: l'organismo di Cospito, gravato dallo sciopero della fame che porta avanti da mesi, sta soffrendo di un pericoloso calo del potassio. L'uomo, ha spiegato Milia all'AGI, è stato sottoposto a una terapia per reintegrare i sali, il cui deficit "potrebbe causare aritmie cardiache". La terapia è stata concordata tra Milia e i sanitari del penitenziario di Sassari, dove Cospito è recluso.

Per Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti: "Da giorni dico che Cospito deve andare in un carcere dove sia possibile un immediato intervento ospedaliero qualora fosse disgraziatamente necessario". "Di per sé gli attentati, oltre alla loro gravità, giocano sempre al contrario rispetto all'obiettivo - ha aggiunto Palma - perchè è ovvio che uno Stato non può cedere. Altra cosa è valuatre con serenità la posizione di Cospito". "Io non entro nel merito, se non per l'aspetto sanitario. Però non è vero che la revoca sia giuridicamente impossibile - ha concluso - Per gli atti amministrativi la possibilità esiste sempre, al di là della legge sul 41 bis".

"Il 41 bis a Cospito non è stato applicato subito per i delitti commessi, ma dopo la verifica del fatto che lanciava segnali esterni e chiedeva azioni rivoluzionarie e distruttive, criticando persino gli anarchici che non sposavano la linea del terrore. Ecco, rispetto a tutto questo, dico: lo Stato non si può piegare ai ricatti", ha affermato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove in un'intervista su La Repubblica. "La serie di violenze di queste ore, così come già la busta con proiettile al pg di Torino - ha spiegato Delmastro - confermano che c'era un fondamento nell'adozione del 41 bis su Cospito". "Questi gravissimi fatti dimostrano che chi ha deciso di infliggere il carcere duro a Cospito - ha concluso il sottosegretario - aveva visto giusto nel ritenerlo ancora un leader, un riferimento forte per una vasta compagine anarchica ritenuta pericolosa".