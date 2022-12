È stata incendiata l'auto di una diplomatica italiana ad Atene

AGI - Ignoti hanno incendiato nella notte ad Atene un'automobile della consigliera Susanna Schlein, n.2 dell'ambasciata italiana in Grecia. L'auto è andata completamente distrutta dopo un'esplosione. Lo riferisce in una nota la Farnesina, che "condanna con la massima fermezza il grave atto criminoso a danno del primo consigliere della sua famiglia".

Svegliata da alcuni botti in rapida successione, prosegue la nota, la consigliera Schlein si è subito accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto di sua proprietà, nei pressi della quale è stata rinvenuta una bottiglia molotov con la miccia semi-consumata. La polizia greca sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. La Farnesina esprime vicinanza e massima solidarietà alla consigliera Schlein e alla sua famiglia.

Tajani visiterà l'ambasciata

"Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per incontrare il primo ministro Mitsotakis. Visiterò l'ambasciata d'Italia", scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.