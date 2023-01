Un ragazzo è stato spinto sotto un treno per una "spedizione punitiva"

AGI - E' stata una "vera e propria spedizione punitiva" quella che avrebbero fatto due ragazzi italiani di 14 e 15 anni ai danni di un loro coetaneo, spinto sotto il treno alla stazione di Seregno. Secondo la ricostruzione della Polizia, che li ha sottoposti a fermo, la vittima sarebbe stata punita per aver mandato dei messaggini a una ragazza.

Il ragazzino di 15 anni, intorno alle 14.30, sarebbe stato prima raggiunto sul binario 1 della stazione ferroviaria di Seregno da un gruppo di giovani che dopo una lite avrebbero tentato di portargli via la felpa, colpendolo ripetutamente finché non è riuscito ad allontanarsi sulla banchina del binario 2 in attesa del treno per tornare a casa.

Stando alle indagini, gli aggressori però lo hanno raggiunto e uno dei due lo ha spinto verso il binario dove in quel momento era in transito un treno. L'adolescente ha sbattuto violentemente la testa su una carrozza cadendo sui binari, rimanendo miracolosamente incastrato tra la banchina e le ruote della carrozza.

Immediatamente soccorso è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale San Gerardo di Monza dove si trova ricoverato in osservazione, ma non in pericolo di vita con traumi alla nuca e alla caviglia.