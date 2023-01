Spinto contro un treno per una felpa, arrestati 2 minorenni  

AGI - Sono stati sottoposti a fermo con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina i due ragazzi minorenni che ieri pomeriggio avrebbero spinto un quindicenne contro un treno in transito alla stazione di Seregno (Monza Brianza) nel tentativo di rubargli la felpa.

Il quindicenne non è rimasto ferito in modo grave. I giovani erano stati portati in serata in questura dove sono stati sentiti anche dal pm della procura dei minorenni. All’alba sulla base del provvedimento eseguito dalla Squadra mobile e dalla Polfer sono stati accompagnati al Cpa di Torino.