"Ragù al cinghiale", la rabbia sui social dopo un tweet di Gualtieri 

AGI - I cinghiali invadono non solo strade e parchi della Capitale ma spopolano anche sui social. Utenti di Twitter scatenati contro il cinguettio di Roberto Gualtieri sul primato internazionale di Roma per cibo e gastronomia nella classifica Travellers’ Choice di Tripadvisor. Il piatto tipico? “Pappardelle al cinghiale”, è uno dei commenti. Al primo posto anche “per la produzione di ragù di cinghiale”, l’amara ironia dei cittadini romani.

Secondo @Tripadvisor #TravelersChoice 2023 Roma è al 4° posto per le destinazioni più popolari al mondo (guadagniamo 2 posti rispetto al '22) e al 1° per cibo e gastronomia. Un bel riconoscimento che conferma la qualità dell'offerta turistica e della nostra cucina, unica al mondo pic.twitter.com/SWb2S4qCPv — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 18, 2023

“Roma è al quarto posto per le destinazioni più popolari al mondo (guadagniamo 2 posti rispetto al '22) e al primo per cibo e gastronomia. Un bel riconoscimento che conferma la qualità dell'offerta turistica e della nostra cucina, unica al mondo”: poche righe pubblicate ieri dal sindaco sulla piattaforma social ed ecco che scatta l’onda delle critiche virtuali.



Congrats to all this year’s Travelers’ Choice winners, including #1 in the US: NYC✨ and #2 in the world for skiing: Jackson, Wyoming ⛷️. We love the range. Get the full list: https://t.co/wqw3taFMBt pic.twitter.com/fkxinUJXnE — Tripadvisor (@Tripadvisor) January 18, 2023

Negli ultimi giorni alcuni cinghiali sono stati avvistati vicino a scuole, uffici postali ma anche sulle strade creando pericoli per la sicurezza. La scorsa settimana un uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver preso in pieno un cinghiale mentre era in moto in via Cassia Nuova nella zona nord della Capitale.

E Villa Pamphili, uno dei parchi più belli della Capitale è stata chiusa per la presenza degli animali. “Era nelle intenzioni trasformarla in riserva di caccia”, twitta un utente. Dubbi anche sui ‘giudici’ della contestata classifica: “Saranno tutte recensioni di gabbiani e cinghiali altrimenti non si spiega”.

“Faccia funzionare la città”: è il mantra di molti tweet che denunciano i problemi della Capitale legati alla situazione dei rifiuti e al traffico. “Sindaco, Roma è sporca!” il refrain che accompagna l’annuncio di Gualtieri sul primato enogastronomico della Capitale nella classifica Travellers’ Choice di Tripadvisor.