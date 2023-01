Investe un cinghiale con lo scooter e finisce in coma

AGI - Era a bordo del suo motorino ed è finito contro un cinghiale che camminava sulla carreggiata. Ora l'uomo - un 58enne - lotta tra la vita e la morte al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

L'incidente è avvenuto ieri sera alle 23 in via Cassia Nuova, all'incrocio con via Oriolo Romano, nella zona nord della Capitale. L'uomo, a bordo del suo Honda Sh, non avrebbe visto l'animale a causa del buio e lo avrebbe centrato in pieno. Sul posto per i rilievi gli agenti del Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale. Soccorso e trasportato in ospedale l'uomo è ora in coma. Il cinghiale, a causa dell'impatto, è morto sul posto.