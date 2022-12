Francesca e Nino, morti insieme a 4 giorni dal Natale

AGI - Se Lucio Dalla li avesse conosciuti, li avrebbe infilati in una canzone. Anzi, forse lo ha già fatto, solo che i nomi di 'Anna' e 'Marco' sono quelli, oggi, di Francesca Di Dio e Nino Calabrò, i due giovani trovati morti in Inghilterra, che come Anna "bello sguardo" e Marco "cuore in allarme" volevano andare via dalla periferia.



Francesca e Nino, il primo di Barcellona Pozzo di Gotto e lei di Montagnareale, entrambe le cittadine nel messinese, erano fidanzati dal 2019. Lo avevano annunciato loro stessi, nel luogo che quasi tutti i ragazzi preferiscono per dire a più gente possibile che è nato un amore: i social.

Su Facebook, il 27 settembre di due anni fa, Nino aveva messo le foto di entrambi, e l'icona di un anello a sottolineare l'unione. Poi, la partenza per l'Inghilterra, un lavoro in un ristorante; lei lo raggiunge lì, e da quel poco che emerge da Facebook la coppia appare felice, complice: è Francesca a postare il 7 dicembre scorso un filmato in cui i due ammiccano tra loro, e a chi li guarda, lasciando intendere un'intesa che dura.



Cosa sia accaduto ieri, mercoledì 21 dicembre, è ancora quel che i quotidiani inglesi definiscono un "mistero". I vicini sentono qualcosa nel pomeriggio, avvisano la polizia, che accorre e trova i due ragazzi privi di vita.

"Qualcosa è successo alle tre e mezzo del pomeriggio", ha raccontato uno degli abitanti di Thornaby Road, a Thornaby, nello Yorkshire; un ventunenne viene fermato, sospettato di omicidio, ma il "mistero" resta intatto, tanto che la polizia lancia un appello: "Se qualcuno ieri sera è passato da Thornaby Road, si metta in contatto con noi".



Quel che sembra certo, confermato dalla Farnesina, è che due ragazzi siciliani, Francesca e Nino, a quattro giorni dal Natale, non ci sono più. "Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano", canta Dalla. Ma è solo una dannata canzone: per le famiglie e gli amici di Francesca e Nino questo Natale sarà il più straziante che abbiano mai vissuto