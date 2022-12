Lite durante una riunione di condominio, 3 donne uccise in una sparatoria a Roma

AGI - Tre donne sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta questa mattina a Roma nei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Fermato l'uomo che ha aperto il fuoco. In questo momento si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo quanto si apprende da uno dei partecipanti, l'uomo, di circa 60 anni, nel corso della riunione avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato in direzione delle tre. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il 118.

In ospedale sono finite quattro persone: due donne e un uomo feriti dai colpi di arma da fuoco e un altro uomo che è stato colto da malore.

Secondo quanto si apprende, alcuni dei feriti sarebbero in condizioni gravi.