Roma accende il suo albero e il centro storico è invaso da turisti e curiosi

AGI - Per questo giorno di festa che apre ufficialmente il periodo natalizio, il centro di Roma è stato preso d'assalto da romani e turisti. Complice l'iniziativa del Comune di garantire il trasporto pubblico gratuito, sono molti quelli che hanno scelto il Tridente per la passeggiata tra vetrine ed eventi legati all'8 dicembre.

Nel primo pomeriggio infatti, Papa Francesco è stato a Piazza Mignanelli per la consueta preghiera alla Colonna dell'Immacolata, dove ha ricordato il conflitto in Ucraina e ha pregato per la pace.

Poi l'accensione dell'albero di Natale da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In Piazza Venezia il maestoso abete, illuminato da migliaia di led alimentati dai pannelli fotovoltaici, e le luminarie di via del Corso.

Con il sindaco Fabrizio Palermo, ad di Acea, il direttore generale della FAO Qu Dongyu e il vicedirettore Generale della FAO Maurizio Martina. Un evento che sta attirando l'attenzione di moltissimi curiosi, che fin dal primo pomeriggio hanno atteso il momento dell'accensione ascoltando i canti natalizi eseguiti dal coro delle voci bianche del Teatro dell'Opera.

Molte le strade del centro interdette al traffico e diverse le linee bus deviate. L'area di piazza di Spagna è rimasta chiusa per motivi di sicurezza fino alle 18 e anche in piazza Venezia l'area intorno all'albero è delimitata da transenne.

Vista l'entità della folla presente in zona, anche le linee telefoniche hanno subito diversi rallentamenti. È iniziato così il count down fino al 25 dicembre: basta questa giornata e la partecipazione delle persone che hanno invaso il centro per dire che Roma si è messa la pandemia alle spalle.