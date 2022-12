Gualtieri da Fiorello suona 'Termovalorizzatore' e conferma: "Si farà entro il 2026"

AGI - Da Fiorello è andato in onda un siparietto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che in un assolo di chitarra ha suonato 'Termovalorizzatore', la canzone della band immaginaria dei Romaskin diventata uno dei tormentoni di 'Viva Rai2'. "Il termovalorizzatore entro il 2026 sarà fatto", ha assicurato il primo cittadino della Capitale, "è una vergogna, Roma aveva la discarica più grande d'Europa, poi è stata giustamente chiusa e non s'è fatto più niente. Quindi noi prendiamo i rifiuti e li mandiamo nelle discariche, nei termovalorizzatori, in provincia...".

"Chi non la vuole", ha aggiunto Gualtieri rispondendo alla domanda dei conduttori con conduttori con la maschera di Giuseppe Conte, "capirà che è la scelta migliore. Ci stanno in tutte le città e capitali d'Europa ed è una cosa saggia". "I rifiuti ci vanno dentro ed esce energia elettrica o riscaldamento", ha spiegato.

Si è parlato anche di buche ("Prima si metteva una toppa, noi ora andiamo a 10 centimetri in profondità", ha assicurato Gualtieri), con una promessa: "Con le risorse del Giubileo nel piano che ho consegnato al Governo c'è il rifacimento completo di tutta la viabilità di Roma, in profondità. Abbiamo già iniziato con Anas a fare parecchi chilometri di strade e le faremo tutte da qui al Giubileo".

Infine un omaggio a Milano, indirizzato al collega Beppe Sala, con il sindaco di Roma che ha suonato alla chitarra 'Oh mia bela madunina' cantata da Fiorello. Pronta la replica del sindaco di Milano con un videomessaggio: "Grazie dell'omaggio, cercherò di restituire la cortesia con un 'Roma Capoccia'".

Non abbiamo sottolineato abbastanza la bellezza di avere un buongiorno così: @fabriggio con la Madonnina che domina Milano e l'alba romana dietro a @Fiorello e @gualtierieurope



Con #VivaRai2 ci vediamo domani alle 7.15 su @RaiDue! pic.twitter.com/jPg9RNtpXa — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) December 6, 2022

Lo showman ha ironizzato sul fatto che lo studio all'aperto della trasmissione è stato posto su un tratto di strada scelto opportunamente per coprire tre buche "così fino a giugno non le vede nessuno" e ha ricordato al Sindaco che "gli animali stanno bene a Roma", il loro habitat naturale.

Fiorello ha consegnato il Cinghialino d'Oro, una specie di Tapiro, a Gualtieri che ha contraccambiato con una Lupetta di bronzo estraendola da un piccolo astuccio. Tra le curiosità della mattinata, un tentativo di collegarsi con il ministro Matteo Salvini, del quale lo showman ha letto pagine del suo diario sulla falsariga di quello mostrato dalla presidente del Consiglio Meloni con su scritto in copertina "Giorgia".

Poi un collegamento con Sofia Goggia, la sciatrice, che ha fatto gli auguri al programma, un altro telefonico con Antonella Clerici in occasione del suo compleanno. In studio è arrivato anche il presentatore televisivo Alessandro Cattelan al quale Fiorello ha chiesto la disponibilita' a presentare Sanremo tra due anni se il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, glielo chiedesse, lui ha risposto: "Perchè no?", ma aggiungendo subito dopo, "non prendetela come una dichiarazione".