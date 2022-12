Salvini: "il Ponte sullo Stretto non si può più rinviare" 

AGI - Il Ponte sullo Stretto di Messina "è un'opera non più rinviabile e di assoluta strategicità per l'Italia e l'Europa". Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, esponendo le linee guida del dicastero alla Commissione in audizione al Senato.

"Senza il Ponte a cosa serve l'Alta Velocità fino a Reggio Calabria e in Sicilia - si chiede - è un sistema, un pezzo senza gli altri non serve". Salvini ha sottolineato inoltre che il Ponte "è una cosa assolutamente seria, non è uno scherzo".